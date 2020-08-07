Препарат для поліпшення ерекції виявився ефективним в боротьбі з COVID-19

Препарат Авіптаділ, який використовується для поліпшення ерекції, може допомогти в лікуванні тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом.

Близько 16 пацієнтів в США перестали користуватися апаратом штучної вентиляції легенів або вилікувалися від дихальної недостатності протягом чотирьох днів після вдихання даного препарату, заявили його виробники, пише Daily Mail.

При цьому лікарі в Х'юстоні стверджують, що ліки допомогли одному пацієнту, що знаходився "на межі смерті", швидко одужати.

Препарат являє собою синтетичну форму природного пептиду в організмі, званого VIP, який захищає клітини легенів від пошкоджень, зменшуючи запалення.

Бразильські дослідники також показали, що пептид може блокувати проникнення коронавірусу в клітини і його реплікацію.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в тілі людини знайдений каталізатор важкої форми коронавірусу.

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