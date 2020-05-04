"Повторному зараженню" коронавірусом знайшли пояснення у ВООЗ

Повторний позитивний результат тесту на наявність коронавірусу COVID-19 у пацієнтів, які вже вилікувалися від нього, зумовлюють мертві клітини легень.

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Про це заявила глава підрозділу ВООЗ із нових хвороб Марія Ван Керхове. Так вона прокоментувала інформацію про 2,1% пацієнтів у Південній Кореї, у яких після одужання знову підтвердили позитивну реакцію на COVID-19, повідомляє ABC News.

"Коли легені одужують, залишаються мертві клітини, які під час тестування показують позитивну реакцію. Це не свідчить про інфекційний вірус. Це не реінфекція, не реактивація, а фактично частина процесу одужання, що справді цікаво", – пояснила вона.

За словами фахівчині, після негативної реакції на COVID-19 у деяких осіб можуть знову виявити наявність вірусу приблизно за тиждень-два чи навіть пізніше.

Водночас вона підкреслила, що у ВООЗ досі не знають, чи свідчить наявність в організмі людини антитіл коронавірусу про імунітет до нової хвороби.

"Чи означає це, що вони мають міцний захист від повторного зараження? І якщо так, то як довго це триває. Ми ще не знаємо відповіді", – зазначила Ван Керхове.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позитивні результати тестів у тих, хто вже одужав від коронавірусу, не є свідченням того, що людина знову заразилася. За словами південнокорейських медиків, причина криється у високій чутливості ПЛР-тестів.

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