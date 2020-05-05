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/ Пульмонологія

Люди, які перехворіли на коронавірус, захищені на кілька років вперед – імунологиня

4.7т
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Повторне зараження коронавірусом малоймовірне, люди, які перехворіли, захищені на кілька років вперед.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська імунологиня Алла Волоха. За її словами, імунітет до вірусу в разі інфікування здебільшого все ж таки формується.

Коронавірус

Коронавірус

pershyj.com

"Є гіпотеза про ризик занедужати повторно, але цього ще ніхто не довів. Частина людей, які перехворіли, можуть мати низький рівень антитіл до вірусу. Втім, окрім антитіл, є ще клітини імунної системи, які формує імунна пам'ять, і вони також можуть захищати", – зазначила імунологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус змістив епіцентр у світі, розлютувавшись у Росії, Туреччині та Бразилії. Нові країни витіснили Китай із десятки антирейтингу. В Україні динаміка зараження залишається на тому ж рівні: всього підтверджено вже 12331 випадок захворювання.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

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