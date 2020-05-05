Люди, які перехворіли на коронавірус, захищені на кілька років вперед – імунологиня

Повторне зараження коронавірусом малоймовірне, люди, які перехворіли, захищені на кілька років вперед.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська імунологиня Алла Волоха. За її словами, імунітет до вірусу в разі інфікування здебільшого все ж таки формується.

Коронавірус pershyj.com

"Є гіпотеза про ризик занедужати повторно, але цього ще ніхто не довів. Частина людей, які перехворіли, можуть мати низький рівень антитіл до вірусу. Втім, окрім антитіл, є ще клітини імунної системи, які формує імунна пам'ять, і вони також можуть захищати", – зазначила імунологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус змістив епіцентр у світі, розлютувавшись у Росії, Туреччині та Бразилії. Нові країни витіснили Китай із десятки антирейтингу. В Україні динаміка зараження залишається на тому ж рівні: всього підтверджено вже 12331 випадок захворювання.

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