Постковідний синдром: особливості перебігу та рекомендації по відновленню

Що можна очікувати та як відновлюватися

Нова коронавірусна інфекція COVID-19 активно досліджується в усьому світі. Вивчаються не тільки шляхи зараження та активна фаза хвороби, а й її наслідки, з якими стикається практично кожен, хто перехворів незалежно від того, в легкій або вкрай важкій формі протікало захворювання.

Коронавірусну інфекцію часто асоціюють виключно з ураженням дихальних шляхів та розвитком ковідной пневмонії. Однак це системне захворювання: вірус може вражати судини у будь-якому органі, нервову систему, серце, шлунково-кишковий тракт.

Постковідним синдромом (Post-COVID-19 syndrome, Post COVID-19 condition) називають симптомокомплекс, що розвивається під час COVID-19 або після зникнення основних симптомів тривалістю від трьох місяців. У жовтні минулого року він був включений в Міжнародний Класифікатор Хвороб МКБ-10.

Одна з теорій, яка пояснює поширеність довгострокових наслідків і їх різноманітність – розвиток хронічного тромбоваскуліта. Він впливає на нервову систему, шкіру, серце та судини. Частково це пояснюється тим, що в процесі хвороби можуть формуватися різні органи-мішені, які можна назвати точкою докладання агресії вірусу. Це може бути головний мозок, органи з будь-якою хронічною патологією, шлунково-кишковий тракт та ін.

Симптоми постковідного синдрому

Найчастіше в постковідний період скаржаться на погіршення загального самопочуття. Симптоми мають широку індивідуальну варіативність, узагальнено їх можна описати як:

напади слабкості, зниження витривалості: від невеликих епізодів до необхідності дотримання постільного режиму протягом декількох тижнів;

м'язові болі: коронавірусна інфекція зазвичай супроводжується значним зниженням білкової маси, що негативно впливає на стан м'язів;

розлад добового ритму: можливий розвиток сонливості, безсоння, інверсії сну.

У багатьох людей наслідки позначуються на психоемоційному здоров'ї. Можлива поява депресивного настрою, панічних атак, різкі перепади настрою. Такі симптоми не повинні залишатися без уваги, оскільки є відомості про суїцидальні випадки.

Часто люди стикаються з ускладненнями з боку дихання, вони можуть виникати навіть тоді, коли гостра фаза протікала без вираженого ураження органів дихання. Є повідомлення про відчуття нестачі повітря, появу бронхоспазмів, неможливість зробити глибокий вдих.

Одне з поширених ускладнень COVID-19 – неврологічні прояви:

інтенсивні головні болі: постійні, приступообразні;

порушення терморегуляції: тривале збереження трохи підвищеної або зниженої температури тіла;

озноб, що супроводжується відчуттям холоду, м'язовим тремтінням, особливо у вечірній час; часто температура тіла при цьому залишається в межах норми;

порушення нюху, смаку: цей симптом іноді зберігається кілька місяців після закінчення гострої фази хвороби;

порушення зору: поява перед очима чорних плям, затуманення зору, світлобоязнь;

парестезія: проявляється у вигляді відчуття поколювання, печіння, мурашок.

Постковідний синдром часто проявляється серцево-судинними патологіями. На аритмію, гостру або хронічну серцеву недостатність скаржиться приблизно кожен п'ятий пацієнт. Артеріальний тиск у деяких хворих значно підвищується, інші повідомляють про затяжну гіпотонію. Також можлива поява поліморфного дермального ангіїту, порушень серцевого ритму.

До числа інших порушень можна віднести:

погіршення апетиту, зниження перистальтики кишечнику, порушення стільця; все це може призводити до зміни складу нормальної мікрофлори кишечнику та виникнення дисбіозу;

ендокринні захворювання;

зниження імунітету;

запальні процеси сечовидільної системи;

алергічні реакції;

порушення менструального циклу.

Відновлення після коронавірусної інфекції

Як немає єдиних постковідних симптомів, так і немає єдиного способу відновлення після хвороби. Поки що зарано говорити, скільки можуть тривати ускладнення. Сьогодні у деяких хворих відновлення займає тривалий період.

Реабілітація залежить від симптомів та може включати лікувальну гімнастику, масаж, дієтотерапію, психотерапію, дихальну гімнастику з застосуванням респіраторних тренажерів, гіпербаричну оксигенацію.

Також позитивний ефект мають вітамінно-мінеральні (особливо з вітамінами A, D, E, C) та амінокислотні комплекси, що дозволяють зміцнити імунітет та компенсувати дефіцит білка в організмі.

Попри те, що багато питань щодо вірусу SARS-CoV-2 залишаються відкритими, практично всі вчені єдині в думці, що не можна недооцінювати небезпеку постковідного синдрому. Якщо після закінчення фази активної хвороби виникають або тривало зберігаються будь-які нетипові симптоми, потрібно звернутися за консультацією до лікаря для розробки індивідуальних реабілітаційних заходів.