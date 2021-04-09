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/ Пульмонологія

Популярний препарат від глистів може захистити від "важкого" коронавірусу

20.1т
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Англійські вчені дійшли висновку, що популярний препарат від глистів "Ніклозамід" може захистити від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, а саме запобігати пошкодженню легень.

Група експертів Королівського коледжу Лондона в новому дослідженні провела аналіз понад трьох тисяч ліків, які застосовують під час інших хвороб. Так з'ясувалося, які з них можуть попередити злиття клітин в альвеолах легень у разі COVID-19, йдеться в статті Nature.

Такий препарат повинен був би блокувати специфічну дію шиповидного білка на клітини. В останній фазі дослідження вчені фокусувалися на 43 молекулах, які в лабораторних умовах придушували реплікацію вірусу і запобігали пошкодженню клітин. Найефективнішим препаратом виявився "Ніклозамід", який впливав на всі механізми, залучені в злитті клітин під дією коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ізраїльські вчені довели, що препарат фенофібрат для зниження рівня жирів в організмі може значно змінити тяжкість коронавірусу і спосіб лікування пацієнтів із цим захворюванням.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Місце
Великобританія
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