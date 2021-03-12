Популярне жарознижувальне може захистити від зараження COVID-19 – вчені

Ізраїльські вчені з'ясували, що популярний жарознижувальний препарат аспірин може запобігти зараженню коронавірусом і скоротити тривалість захворювання.

Дослідження провела команда фахівців із Leumit Health Care Services, Університету Бар-Ілан і медичного центру Барзілай, повідомляє The Jerusalem Post.

Вчені проаналізували дані приблизно 10 тисяч ізраїльтян, які пройшли тестування на COVID-19 у період з 1 лютого до 30 червня 2020 року.

Дослідники порівняли тих, хто регулярно вживає низькі дози аспірину як ліки для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань, з тими, хто цього не робить. Вони виявили, що у першої групи ймовірність заразитися вірусом на 29% нижча, ніж у другої.

"Це спостереження можливого позитивного впливу низьких доз аспірину на інфекцію COVID-19 є попередніми, але здається дуже багатообіцяльним", – сказав професор Елі Маген із медичного центру Барзілай, який очолював дослідження.

У процесі вивчення також помітили, що ті, хто вживав аспірин і заразився коронавірусом, видужував у середньому на два або три дні швидше, ніж люди, які цього не робили. Крім того, час, необхідний цим пацієнтам для отримання негативного результату тесту на вірус після позитивного тесту, був значно меншим. Медики зазначили, що мають намір продовжити досліджувати це питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Ізраїлі 4 березня заявили, що країна стала першою в світі, яка перемогла коронавірус. За словами прем'єр-міністра, це стало можливо завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації від COVID-19.

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