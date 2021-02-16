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/ Пульмонологія

Польща погодилася продати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZaneca

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Польща продасть Україні 1,2 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca – зробити це допоможе Європейська комісія.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю "Укрінформу". Наша країна отримає препарат за собівартістю, без націнки, наголосив голова уряду.

"В України дійсно є можливість закупити певну частину цих вакцин через Польщу. Що цьому сприяло? Закуплені Євросоюзом вакцини розподіляються по країнах ЄС, при цьому Польща отримає поки що за попередніми домовленостями на 1 мільйон 200 тисяч вакцин більше від свого замовлення, і ці вакцини продасть Україні за собівартістю, без націнки. Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Гроші на цю закупку є, зокрема, з ресурсів Європейського інвестиційного банку", – уточнив він.

Раніше про те, що кілька європейських країн погодилися перепродати Україні частину надлишків вакцини проти COVID-19, повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Про готовність викупити надлишок вакцини в країн ЄС, щоб якомога швидше захистити своїх громадян, говорив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що очікують на перше щеплення в Україні вже до кінця поточного тижня. А затримку початку вакцинації пояснили технічними, зокрема логістичними, проблемами.

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Автор
Таша Адамович Таша Адамович
Теми
Вакцинація в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Європейська Комісія уряд вакцина AstraZeneca
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