Польща погодилася продати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZaneca

Польща продасть Україні 1,2 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca – зробити це допоможе Європейська комісія.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю "Укрінформу". Наша країна отримає препарат за собівартістю, без націнки, наголосив голова уряду.

"В України дійсно є можливість закупити певну частину цих вакцин через Польщу. Що цьому сприяло? Закуплені Євросоюзом вакцини розподіляються по країнах ЄС, при цьому Польща отримає поки що за попередніми домовленостями на 1 мільйон 200 тисяч вакцин більше від свого замовлення, і ці вакцини продасть Україні за собівартістю, без націнки. Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Гроші на цю закупку є, зокрема, з ресурсів Європейського інвестиційного банку", – уточнив він.

Раніше про те, що кілька європейських країн погодилися перепродати Україні частину надлишків вакцини проти COVID-19, повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Про готовність викупити надлишок вакцини в країн ЄС, щоб якомога швидше захистити своїх громадян, говорив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що очікують на перше щеплення в Україні вже до кінця поточного тижня. А затримку початку вакцинації пояснили технічними, зокрема логістичними, проблемами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram