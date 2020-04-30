Почему иммунитет неустойчив к вирусным поражениям дыхательной системы

Заболев в очередной раз простудой и мучаясь от повышенной температуры и головной боли, невольно задаёшься вопросом: почему одним заболеванием можно раз переболеть и иммунитет вырабатывается на всю жизнь, как, например, при большинстве детских инфекционных заболеваниях, а вот от острых респираторных вирусных инфекций приходится страдать ежегодно, да еще и по нескольку раз. Что не так с иммунной системой, что она не хочет/не может выработать такую защиту, чтобы все последующие столкновения с вирусами простуды не вызывали заболевание, или получил вакцину – и вопрос навсегда решен.

Почему в реальной жизни так не получается и почему с помощью вакцинации вирусы поражающие дыхательную систему не победить, как это удалось с вирусом натуральной оспы, – рассмотрим в статье.

Причин, по которым иммунитет против большинства вирусов поражающие респираторную систему не вырабатывается на всю жизнь, несколько. Самая главная заключается в том, что заболевание, которое мы привыкли называть простудой, вызывается не одним, а большим количеством вирусов. В настоящее время их число колеблется в пределах 200 типов, но здесь важно понимать, что речь идет об известных науке вирусах. При этом один тип вируса объединяет множество подтипов. Например, только хорошо известного вируса гриппа существует три типа, которые вызывают заболевание у людей: А, В и С, а среди вирусов гриппа типа А подтипов огромное множество. После каждого перенесенного острого респираторного вирусного заболевания, будь то грипп или риновирусная инфекция, иммунитет развивается к конкретному подтипу вируса, вызвавшему заболевание.

Учитывая тот факт, что понятие острые респираторные вирусные инфекции является собирательным и включает множество сходных по симптомам состояний: грипп, парагрипп, и аденовирусная инфекция, - то вполне реальна ситуация, что за один эпидсезон человек столкнулся с разными вирусами и заболел разными вирусными заболеваниями, которые объединяют в острые вирусные заболевания дыхательных путей. Получается, чтобы выработать иммунитет против всех вирусов поражающих дыхательные пути, человеку нужно проконтактировать с ними всеми и переболеть, а это "удовольствие" может растянуться на всю жизнь. На самом деле тяжело определить, с какими вирусами в течение жизни довелось встретиться человеку, ведь основной контакт с представителями вирусного мира приходится на ранний детский возраст, когда ребенок начинает посещать детское учреждение.

Но, надеяться на то, что повстречав 200 типов вируса, можно забыть о простуде, не стоит. Ведь 200 типов вирусов - цифра достаточно условная, она подвержена дополнениям за счет появления новых вирусов из-за происходящих в них постоянных изменений (мутаций), как это происходит с вирусами гриппа.

Эти две основные причины объясняют тот факт, что с помощью вакцинации нереально искоренить вирусы поражающие респираторную систему. Технически невозможно создать вакцины абсолютно против всех известных на сегодня вирусов, а затем их пересоздавать вдогонку изменчивым вирусам. Более того, на то, чтобы исследовать неизвестный ранее вирус и разработать вакцину против него, нужно время, за которое сам вирус может измениться, тем самым сведя на нет все научные изыскания.

Но у медали, как известно, две стороны. В том, что люди болеют острыми респираторными вирусными инфекциями всю жизнь, виноваты не только вирусы. Очень многое зависит от состояния здоровья человека и его иммунитета в частности. Например, по логике простудой не должны болеть пожилые люди, которые за свою жизнь повидали не одну сотню вирусов поражающих респираторную систему и перенесли не одно заболевание. Но на практике именно лица пожилого возраста входят в группу высокого риска неблагоприятных последствий острых вирусных заболеваний дыхательных путей. Такая, парадоксальная на первый взгляд, ситуация объясняется тем, что с возрастом кроме иммунной памяти о повстречавшихся на жизненном пути вирусах человеческий организм приобретает множество хронических заболеваний, которые прямо или опосредованно сказываются на способности противостоять возбудителям заболеваний. В такой ситуации ослабленный иммунитет, даже помня о том, что с этим вирусом уже когда-то встречался, не в силах сейчас дать ему достойный отпор, что приводит не только к развитию заболевания, но и становится фоном для формирования тяжелых, порой жизненоопасных, осложнений.

Кроме состояния здоровья в целом и иммунной системы в частности, важную роль в том, что люди продолжают болеть вирусными заболеваниями, играем мы сами. Забывая о том, что источником вирусов являются заболевшие люди, которые вместо того, чтобы лечиться как следует под наблюдением врача противовирусными препаратами, занимаются самолечением или, что еще хуже, сохраняют социальную активность, награждая вирусами окружающих. Очень часто мы вместо того, чтобы идти к врачу, принимаем средства симптоматической терапии, никак не влияющие на причину заболевания. Чтобы ускорить выздоровление, помочь иммунной системе быстрее справиться с болезнью, врач может порекомендовать прямые противовирусные препараты, например, Флавовир. Флавовир предназначен для лечения гриппа и ОРВИ, подавляет размножение вируса в нашем организме (то есть ингибирует его) и иммунной системе легче побороть вирусную нагрузку.

Почему необходимо ответственно относиться к вирусным поражениям дыхательной системы

Вопрос осознанного отношения к вирусным заболеваниям особенно обостряется в период эпидемий и пандемий, когда ответственность за темпы и масштаб распространения вирусов выходит далеко за рамки сугубо медицинской проблемы и становится злободневной социальной темой, которую нужно решать здесь и сейчас. Учитывая тот факт, что основным источником распространения вирусов являются сами люди, как и то, что вирусы могут передаваться от человека к человеку не только при наличии симптомов заболевания, а задолго до их появления и сохраняться определённое время после улучшения самочувствия – это требует понимания, что одними только вакцинами и состоянием иммунитета все не ограничивается. Это потом, когда эпидемический/пандемический штамм пополнит ряды сезонных собратьев, можно будет изучать иммунную память и оценивать необходимость проведения вакцинации с целью формирования защищенной прослойки населения, которая наиболее уязвима к конкретному вирусу. А сегодня начинать нужно с осознания того, что только от нас зависит, как часто и долго мы будем болеть вирусными заболеваниями и насколько они будут представлять опасность для нас. Пока что перевес на стороне вирусов.

Галина Бут, семейный врач

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!