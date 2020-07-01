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/ Пульмонологія

ПЛР-тести на COVID-19 можуть дати помилковий результат: лікар розкрила масштаб проблеми

1.2т
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До третини всіх ПЛР-тестів на визначення коронавірусу (COVID-19) дають помилково негативні результати.

Про це в ефірі телеканалу Zik розповіла український лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"ПЛР-діагностика в 20 і навіть 30% може давати помилково негативні результати. Можемо згадати період кінця січня – початку лютого, коли китайці спочатку озвучували одну цифру, а вже на наступний день вона була в двадцять разів більше", – зазначила медикиня.

На її думку, зростання числа нових заражених пов'язаний зі збільшенням кількості проведених тестувань.

"Коли ми почали отримувати зразки з Лаври та інших осередків, а у людей результати ПЛР кілька разів поспіль були негативними – ми прописали можливість постановки лікарями діагнозу без ПЛР підтвердження", – додала Голубовська.

При цьому лікарка зазначила, що в Україні немає точних даних про кількість хворих, адже не всі регіони подають такі дані в свої статистики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар з Італії розповів, що COVID-19 поступово слабшає і незабаром може вимерти сам по собі, навіть без застосування вакцини.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
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