ПЛР- та ІФА-тестування на коронавірус

Для отримання достовірного результату потрібно знати, коли і який тест на COVID-19 краще здавати

Діагностика коронавірусної інфекції заснована на виявленні у хворого відповідних симптомів та на лабораторному визначенні збудника

Діагностика коронавирусной інфекції заснована не тільки на виявленні у хворого відповідних симптомів, вона вимагає лабораторного підтвердження того, що збудник потрапив в організм. Певна клінічна картина та позитивний тест на COVID-19 дозволяють лікарю призначити правильне лікування і, тим самим, уникнути розвитку ускладнень.

Для виявлення коронавірусу використовують метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та імуноферментного аналізу (ІФА). За допомогою першого методу визначають генетичний матеріал вірусу, за допомогою другого – вироблені до нього антитіла. Використання тестів може бути обмежене стадією захворювання, тому MedOboz вирішив розібратися, коли і який тест на COVID-19 найкраще здавати, щоб отримати достовірний результат.

Якщо говорити про ІФА-тести, то завдяки їм виявляють імуноглобуліни M і G. Ig M відповідають за гостру стадію інфекції, кров на них потрібно здавати, починаючи з сьомого дня після появи симптомів. Наявність Ig G свідчить про вже перенесу хворобу, їх рекомендують визначати не раніше 14 дня з початку прояви коронавурусної хвороби.

Обидва методи можуть призначатися для підтвердження COVID-19. Які варіанти результатів можна отримати і як правильно їх розуміти?

Позитивний ПЛР-тест і негативні імуноглобуліни M і G говорять про ранню стадію хвороби, коли ще немає симптомів, або про те, що гостра стадія вже позаду, а імунна система ще не виробила антитіла.

Позитивні ПЛР-тест і тест на імуноглобулін M, негативний на Ig G – інфекція знаходиться в активній фазі (7-21 день), хворий заразний.

Позитивний ПЛР-тест і тест на імуноглобулін G, негативний на Ig M – людина хворіє більше трьох тижнів, однак передавати вірус оточуючим вже не може.

Позитивний тест на Ig M при негативних ПЛР і Ig G можна отримати з 7 по 21 день хвороби. Це гостра фаза і людина є активним розповсюджувачем вірусу.

Позитивний тест на Ig G при негативних ПЛР і Ig М підтверджують, що людина перехворіла на COVID-19.

Якщо всі тести негативні, то людина не хворіє і не хворіла на коронавірусну хворобу.

ІФА-аналіз може дати кілька результатів: позитивний – антитіла виробилися; негативний – антитіл або немає, або їх кількість недостатня; так звана "сіра зона" – антитіла знаходяться на такому рівні, який не відповідає ні позитивному, ні негативному результату.

У 25% випадків результат ПЛР-тесту може бути хибнонегативним. Тобто невиявлення вірусу ще не означає, що його немає в організмі, і людина може передавати його. Отримання позитивного результату майже на 100% достовірно і каже нам, що людина хвора.

Отримати хибнонегативний ПЛР-тест можна, якщо: забір матеріалу провели неправильно; якщо умови транспортування зразків були порушені; якщо інфекція локалізувати в нижніх дихальних шляхах; також тому, що майже третина тестів є хибнонегативними (про це попереджають виробники).

Раніше MedOboz писав, як за допомогою загального аналізу крові можна розпізнати початок розвитку важкої пневмонії при COVID-19.

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