Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Плазма крові від COVID-19: лікар з Ізраїлю пояснив, чому вона не допоможе

3.9т
Читати матеріал російською

Ефективність лікування хворих з COVID-19 за допомогою плазми крові людей, що перехворіли, сумнівна.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив реаніматолог, анестезіолог, відповідальний за перше відділення з лікування хворих на COVID-19 в Ізраїлі Борис Бриль.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Поки що у мене є сумніви. По-перше, люди, які перехворіли COVID-19, можуть перехворіти повторно. По-друге, ми не знаємо, скільки будуть триматися антитіла і наскільки вони будуть ефективні", – пояснив медик.

У цьому контексті він нагадав про те, що вірус мутує – литовськими вченими виявлено 12-14 штамів COVID-19. "Якщо людина перенесла COVID-19 один раз, у неї є антитіла, то мутації вірусу можуть зробити так, що ці антитіла будуть марні", – допустив він. І додав, що з тієї ж причини марною може виявитися і вакцина від COVID-19.

Плазма крові не допоможе від COVID-19

Плазма крові не допоможе від COVID-19

Лікар також нагадав про те, що в даний час ведуться наукові дослідження на тему ефективності плазми крові при лікуванні COVID-19, зокрема, 5 квітня схвалення на подібні дослідження було отримано університетом Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, але поки що результатів немає.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Заслужений лікар України Борис Тодуров заявив, що плазма крові людей, які перехворіли на коронавірус COVID-19, може використовуватися для швидкого і ефективного лікування хворих з ускладненнями.

  • Китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від COVID-19. Метод лікування може допомогти пацієнтам одужати за три дні.

  • Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні почали клінічні дослідження щодо можливості використання реконвалесцентної плазми для лікування хворих на коронавірус.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини