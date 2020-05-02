Ефективність лікування хворих з COVID-19 за допомогою плазми крові людей, що перехворіли, сумнівна.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив реаніматолог, анестезіолог, відповідальний за перше відділення з лікування хворих на COVID-19 в Ізраїлі Борис Бриль.

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"Поки що у мене є сумніви. По-перше, люди, які перехворіли COVID-19, можуть перехворіти повторно. По-друге, ми не знаємо, скільки будуть триматися антитіла і наскільки вони будуть ефективні", – пояснив медик.

У цьому контексті він нагадав про те, що вірус мутує – литовськими вченими виявлено 12-14 штамів COVID-19. "Якщо людина перенесла COVID-19 один раз, у неї є антитіла, то мутації вірусу можуть зробити так, що ці антитіла будуть марні", – допустив він. І додав, що з тієї ж причини марною може виявитися і вакцина від COVID-19.

Плазма крові не допоможе від COVID-19

Лікар також нагадав про те, що в даний час ведуться наукові дослідження на тему ефективності плазми крові при лікуванні COVID-19, зокрема, 5 квітня схвалення на подібні дослідження було отримано університетом Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, але поки що результатів немає.

Як писав OBOZREVATEL:

Заслужений лікар України Борис Тодуров заявив, що плазма крові людей, які перехворіли на коронавірус COVID-19, може використовуватися для швидкого і ефективного лікування хворих з ускладненнями.

Китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від COVID-19. Метод лікування може допомогти пацієнтам одужати за три дні.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні почали клінічні дослідження щодо можливості використання реконвалесцентної плазми для лікування хворих на коронавірус.

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