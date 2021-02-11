Після зараження COVID-19 у жінки почорніли пальці. Фото

Жінці, зараженою коронавірусом (COVID-19), ампутували три пальці, після того як хвороба зруйнувала кровоносні судини та її кінцівки почорніли.

Як повідомляє Daily Mail, лікарі в Італії сказали, що пальці почорніли через суху гангрену. За словами медиків, гангренозні пальці є "важким проявом" коронавірусу.

Поки лікарі до кінця не впевнені, чому вірус викликає закупорку тромб. Основна версія полягає в тому, що це результат надмірної імунної реакції, яка називається "цитокіновий шторм", коли організм атакує здорові тканини.

Лікарі детально описали випадок із жінкою з COVID-19. У березні 2020 року їй призначили препарати, що розріджують кров після того, як лікарі помітили, що в неї брак крові, що надходить у серце.

Жінці з COVID-19 ампутували почорнілі пальці Daily Mail

Їй зробили мазок на коронавірус і результат виявився позитивним. Однак у неї не було загальних симптомів вірусу, включаючи лихоманку, кашель, втрату або зміну запаху або смаку. Через місяць жінка повернулася в лікарню після того, як її вказівний, безіменний і мізинець на правій руці почорніли. У неї розвинулася суха гангрена, яка виникає, коли кровотік у певній частині тіла блокується.

Під час обстеження медики виявили в неї низький тиск у загальних пальцевих артеріях. Лікарі прописали їй гепарин, антикоагулянтні ліки, що використовуються для запобігання утворення тромбів і лікування серцевих нападів. Потім хірурги ампутували їй три пальці. Фахівці вивчили мертві тканини під мікроскопом і побачили ознаки внутрішньосудинного тромбозу.

Лікарі зазначили, що вони помітили у значної кількості пацієнтів із COVID-19 проблеми зі згортанням крові, що може вказувати, що це захворювання є не тільки респіраторним, але й судинною інфекцією.

"Я думаю, що стало очевидно, що тромбоз – серйозна проблема", – повідомив професор Рупен Ар`я з Королівського коледжу Лондона, зазначивши, що у 30% пацієнтів лікарень із коронавірусом були тромби.

Уточнюється, що це не вперше, коли пацієнту з COVID-19 потрібно ампутація пальців. Раніше 54-річному чоловікові з Каліфорнії (США) ампутували два пальці внаслідок обширного пошкодження тканин і м'язів після зараження, під час лижної поїздки з групою друзів на півночі Італії в лютому 2020 року.

Також чоловік з Уельсу (Британія) втратив два пальці, після того як заразився коронавірусом і провів 61 день на апараті штучної вентиляції легенів.

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