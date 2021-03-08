Після щеплення від коронавірусу можуть помилково визначати рак грудей: у чому справа

Жінкам варто уникати мамографії протягом чотирьох тижнів після щеплення від коронавірусу, оскільки може бути помилково діагностований рак грудей.

Американські лікарі попередили, що вакцина може викликати набряк лімфатичних вузлів, який виявляється на УЗД і мамограмі, пише Daily Mail. Через це в грудях з'являються опухлі шишки – мережі судин, які фільтрують мікроби – і виникають вони на тій же стороні грудей, що і рука, в яку був введений укол.

Так, зокрема, лікарка з Бостона Девон Кваша виявила пухлину в лівій частині грудей під час звичайного самообстеження. Після цього вона вирішила пройти мамографію і УЗД для обстеження.

За тиждень до візиту вона отримала свою першу вакцину проти Covid-19, щеплення Moderna. Незабаром після неї у жінки почала боліти ліва рука, а потім навколо лівої пахви і ключиці з лівого боку з'явилося кілька опухлих шишок.

Таке відкриття зазвичай вимагає подальшого дослідження і негайної біопсії, але через недавню вакцинацію Кваша та її лікар вирішили утриматися від цього і натомість призначили повторне УЗД через шість тижнів.

Лікар Конні Леман, керівник відділу візуалізації грудей у відділі радіології штату Массачусетс також підтвердила цей факт. За її словами, після щеплень величезна кількість жінок зверталася з мамограмами, на яких було видно ущільнення, і припускала у себе рак.

У зв'язку з цим Товариство візуалізації молочної залози в січні закликало фахівців утриматися від забору біопсії, а замість цього отримувати інформацію про статус вакцини проти Covid, коли вона була отримана і в якій групі. Також вчені радять запланувати обстеження до першого уколу або між чотирма і шістьма тижнями після другої дози. Якщо в ці терміни буде спостерігатися ущільнення – то це дійсно привід для занепокоєння.

Водночас варто взяти до уваги: що стосується вакцини Moderna – у кожного дев'ятого одержувача спостерігається пухлина або хворобливість лімфатичних вузлів після першої дози, а після другої дози цей показник збільшується до одного з шести. У разі ж щеплення Pfizer – він зустрічається рідше, але триває довше, набряк зберігається близько десяти днів, тоді як у пацієнтів Moderna ущільнення зникають через два дні.

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