Після щеплення можна захворіти на COVID-19: Степанов сказав, чому боятися не варто

Після отримання щеплення проти коронавірусу людина дійсно може заразитися ним. Однак у такому разі хворобу вона перенесе легше.

Про реакцію на вакцинацію на брифінгу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) розповів очільник відомства Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Можуть траплятися випадки, і це доводиться зокрема й на третій стадії клінічних випробувань щодо ефективності вакцин, що людина може захворіти на COVID-19, але перенести його в легкий спосіб, не мати важких наслідків. І що це точно не призведе до смерті", – заявив міністр, запевнивши, що боятися вакцинації не потрібно.

Після щеплення людина може підхопити COVID-19, але перенесе його легше – Степанов

За його словами, у більшості вже наявних випадків після вакцинації люди не хворіють на коронавірус взагалі. Водночас деякі заражаються ним, але переносять його або безсимптомно, або в легкій формі.

"Питання, яке сильно турбує громадян: що таке ефективність вакцин. Головне під час їх застосування, чого ми й хочемо досягнути, це щоб жодна людина не померла від такої хвороби, як коронавірус", – додав Степанов.

Зауважимо: раніше експертка ЮНІСЕФ розвінчала низку міфів про те, чи можна заразитися COVID-19 від вакцинації і чи варто робити щеплення онкохворим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сьогодні Ізраїль став світовим лідером із вакцинації проти коронавірусу. Там уже майже 40% дорослих щеплені повністю.

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