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/ Пульмонологія

Підтверджено новий спосіб зараження коронавірусом

13.3т
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Китайські вчені виділили живий штам SARS-CoV-2 із відходів життєдіяльності пацієнтів, заражених COVID-19, заявивши, що це підвищує ймовірність передавання інфекції через вдихання таких часток.

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За словами фахівців, схожим способом заразилися жителі одного з будинків у Гонконзі під час спалаху атипової пневмонії у 2003 році. Результати їхнього дослідження опубліковані в Emerging Infectious Diseases.

У науковій статті, зокрема, розповідається про випадок інфікування коронавірусом 78-річного жителя Уханя. Зазначається, що 17 січня його госпіталізували до лікарні з лихоманкою, кашлем і аномальним результатом комп'ютерної томографії грудної клітини. Пізніше, 22 січня, пацієнта помістили на апарат ШВЛ, але майже через місяць той помер.

Підтверджено шлях зараження COVID-19 через відходи життєдіяльності хворих на нього

Підтверджено шлях зараження COVID-19 через відходи життєдіяльності хворих на нього

"Результати полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією показали, що в зразках калу, зібраних із 27 січня по 7 лютого, наявний вірус. Водночас у фекаліях містилося більше вірусної РНК, ніж у респіраторних мазках", – йдеться в повідомленні.

Фахівці додають, що їм також вдалося виділити живий вірус із двох зразків відходів життєдіяльності, зібраних у інших хворих. На переконання китайських учених, це доводить, що вірус, який міститься в калі, є поширеним проявом COVID-19. Також це говорить про те, що коронавірусом можна заразитися фекально-оральним або фекально-аерозольним шляхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені вважають, що коронавірус може поширюватися через "аерозольні випорожнення", коли люди змивають унітаз за піднятої кришки.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай
Теги
вірус інфекція
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