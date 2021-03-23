Pfizer почала випробування на людях таблеток для лікування COVID-19

Дар'я Дурова Пульмонологія 22:53, 23.03.2021 Оновлено: 23:09, 23.03.2021

Американська компанія Pfizer, що випустила вакцину проти COVID-19, почала випробування на людях ліків від коронавірусної хвороби, які повинні зупинити поширення SARS-CoV-2 в організмі.

У розроблених таблетках, названих PF-07321332, містяться інгібітори для запобігання реплікації вірусу в клітинах, повідомляється на сайті виробника.

"З огляду на те, як мутує SARS-CoV-2, і тривалий вплив COVID-19 на весь світ, найімовірніше, мати доступ до терапевтичних засобів і зараз, і після пандемії буде вкрай важливо", – заявив президент компанії з міжнародних досліджень, розробок і медицини Мікаел Долстен.

Він додав, що якщо випробування пройдуть успішно, таблетку можна буде використовувати за перших ознак інфекції, до госпіталізації.

Крім того, фармацевтична компанія тестує противірусний препарат, який вводиться внутрішньовенно. Його планується використовувати під час лікування пацієнтів на більш важкій стадії захворювання.

Відомо, що у Pfizer раніше виробляли ефективні ліки такого роду проти інших вірусів, серед яких ВІЛ та гепатит C.

Таблетки від коронавірусу Pfizer

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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