Pfizer і BioNTech вирішили дослідити ефективність третьої дози COVID-вакцини

Розробники вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech проведуть дослідження ефективності введення третьої дози їхнього препарату для захисту від нових штамів COVID-19.

Про це в четвер, 25 лютого, повідомили на сайті компанії Pfizer. Для експерименту наберуть 144 добровольців, щоб оцінити безпеку та переносимість вакцини. Їм запропонують отримати 30 мікрограмів додаткової дози препарату через 6-12 місяців після отримання двох стандартних доз.

У дослідженні братимуть участь люди двох вікових категорій: 18-55 і 65-85 років. Учені будуть відстежувати стан їхнього здоров'я під час отримання третьої дози вакцини, через тиждень і через місяць після цього. Загалом же добровольці перебуватимуть під наглядом протягом двох років.

Окрім цього, Pfizer і BioNTech обговорюють можливість проведення клінічних випробувань варіанта вакцини з модифікованою послідовністю мРНК, щоб підготуватися до потенційних мутацій вірусу в майбутньому.

"Хоч ми поки не маємо ніяких свідчень того, що штами, які поширюються, призводять до втрати захисту, що забезпечує наша вакцина, ми вживаємо заходів у разі, якщо штам стане стійким до захисту, котрий надає вакцина", – пояснив глава Pfizer Альбер Бурла.

Нагадаємо, раніше мільярдер-філантроп зі США Білл Гейтс заявив, що для запобігання серйозним випадкам зараження людей новими штамами коронавірусу може знадобитися введення не двох, а трьох доз вакцини.

У Британії заявили про ефективність препарату Pfizer проти нового "британського" штаму COVID-19 і про спад захворюваності на коронавірус після його застосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина компаній Pfizer і BioNTech на 89,4% запобігає передачі коронавірусу Sars-CoV-2. У ЮНІСЕФ заявили, що Україна може отримати вакцину Pfizer уже навесні.