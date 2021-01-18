Pfizer анонсувала появу "сухої" вакцини і зростання виробництва до 2 млрд доз
Фармацевтична корпорація Pfizer анонсувала зростання виробництва вакцини проти коронавірусу до 2 млрд доз вже у 2021 році. Крім того, вона має намір удосконалити її таким чином, щоб для зберігання не була обов'язкова температура в -70 градусів. За словами розробників, препарат може випускатися у вигляді порошку.
Як пише La Republica, саме через такі грандіозні плани компанія тимчасово скоротила виробництво вакцини у січні. Адже зараз всі сили вона кинула на модернізацію заводу в Бельгії і запуск ще двох у Німеччині.
Відзначимо, що оновлення виробничої лінії на заводі Puurs в Бельгії дозволить перекрити нестачу флаконів з препаратом в Європі та Канаді. Зараз органи контролю Бельгії та Євросоюзу проводять ретельні перевірки на цьому об'єкті.
Що стосується Німеччини, то там двом заводам в Марбурзі вже дозволили почати перший виробничий цикл, який затягнеться з середини до кінця лютого. Планується, що до середини 2021 року там вироблять 250 тис. доз вакцин, а до кінця року – 750 тис.
Таким чином, Pfizer розраховує, що вже до кінця першого кварталу цього року вона вкладеться в усі терміни, незважаючи на нинішнє тимчасове уповільнення випуску продукції. А вже з другого кварталу має розпочатися подвоєння темпів виробництва.
Показово, що американська Pfizer і німецька BioNTech оголосили, що вони, крім усього іншого, будуть використовувати "додаткових постачальників і контрактних виробників для збільшення загальної виробничої потужності".
Отже, інші компанії, які не є партнерами цих двох концернів, теж зможуть приєднатися до виробництва вакцини, яке зараз дозволене в 45 країнах. Однією з перших, хто почне роботу вже в березні, може стати американська фармацевтична компанія Baxter, у якої є завод в Галлі (Німеччина).
Говорячи про прогнозовані терміни появи "порошкової" вакцини, яку можна буде не зберігати при -70 градусах, у Pfizer і BioNTech назвали другу половину 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заява Pfizer про зниження обсягів поставок вакцин від німецького партнера BioNTech на 3-4 тижні викликала обурення у багатьох країнах ЄС. Там ситуацію назвали неприйнятною.
Нагадаємо, 31 грудня ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Pfizer/BioNTech як найбільш ефективної.
У Європейському союзі вартість однієї її дози становитиме 15,5 євро (приблизно 528 грн).
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у лютому Україна також може отримати 100 тис. доз вакцини від цього виробника в рамках механізму COVAX. Їх вистачить для щеплень 50 тис. осіб.