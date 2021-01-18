Pfizer анонсувала появу "сухої" вакцини і зростання виробництва до 2 млрд доз

Вакцина Pfizer/BioNTech стане сухою

Фармацевтична корпорація Pfizer анонсувала зростання виробництва вакцини проти коронавірусу до 2 млрд доз вже у 2021 році. Крім того, вона має намір удосконалити її таким чином, щоб для зберігання не була обов'язкова температура в -70 градусів. За словами розробників, препарат може випускатися у вигляді порошку.

Як пише La Republica, саме через такі грандіозні плани компанія тимчасово скоротила виробництво вакцини у січні. Адже зараз всі сили вона кинула на модернізацію заводу в Бельгії і запуск ще двох у Німеччині.

Відзначимо, що оновлення виробничої лінії на заводі Puurs в Бельгії дозволить перекрити нестачу флаконів з препаратом в Європі та Канаді. Зараз органи контролю Бельгії та Євросоюзу проводять ретельні перевірки на цьому об'єкті.

Що стосується Німеччини, то там двом заводам в Марбурзі вже дозволили почати перший виробничий цикл, який затягнеться з середини до кінця лютого. Планується, що до середини 2021 року там вироблять 250 тис. доз вакцин, а до кінця року – 750 тис.

Таким чином, Pfizer розраховує, що вже до кінця першого кварталу цього року вона вкладеться в усі терміни, незважаючи на нинішнє тимчасове уповільнення випуску продукції. А вже з другого кварталу має розпочатися подвоєння темпів виробництва.

Показово, що американська Pfizer і німецька BioNTech оголосили, що вони, крім усього іншого, будуть використовувати "додаткових постачальників і контрактних виробників для збільшення загальної виробничої потужності".

Отже, інші компанії, які не є партнерами цих двох концернів, теж зможуть приєднатися до виробництва вакцини, яке зараз дозволене в 45 країнах. Однією з перших, хто почне роботу вже в березні, може стати американська фармацевтична компанія Baxter, у якої є завод в Галлі (Німеччина).

Говорячи про прогнозовані терміни появи "порошкової" вакцини, яку можна буде не зберігати при -70 градусах, у Pfizer і BioNTech назвали другу половину 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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