У Китаї перша вакцина від коронавірусу пройшла успішне випробування на людях.

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Вона була визнана безпечною, добре переносимою і здатною генерувати імунітет проти SARS-CoV-2. Прорив зробила група вчених з Пекінського інституту біотехнологій, яка і створила вакцину, повідомляє The Lancet.

Позитивний результат був отриманий через 28 днів після початку тестування. Остаточні результати очікуються через півроку, коли пройдуть всі перевірки. Вони повинні показати, наскільки імунна відповідь від вакцинації захищає при зустрічі зі збудником коронавірусу.

Перша вакцина від коронавірусу пройшла випробування на людях

Дослідження проводили на 195 здорових добровольцях віком від 18 до 60 років. Найчастішою побічною реакцією була біль в місці ін'єкції (54%), висока температура (46%), стомлюваність (44%), головний біль (39%) і м'язові болі (17%). Більшість з них були легкої або середньої тяжкості, серйозних побічних ефектів не було зафіксовано.

Раніше OBOZREVATEL писав, що всі сили країн світу спрямовані на створення вакцини для боротьби з пандемією COVID-19. Час від часу звучать обнадійливі меседжі про те, що препарат буде готовий вже в поточному році і запущений в масове виробництво. З іншого боку, ряд вчених стверджують, що для його розробки потрібно ще як мінімум рік.