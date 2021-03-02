Перехворілі на COVID-19 у небезпеці, їм потрібна вакцинація, – вчені з Ізраїлю

Марина Ліснічук Пульмонологія 16:16, 2.03.2021 Оновлено: 16:53, 2.03.2021

Люди, які перенесли коронавірус, так само схильні до ризику зараження новими його мутаціями, як і ті, хто не хворів. Тому їм потрібно негайно вакцинуватися.

Зокрема тим, хто перехворів більше трьох місяців тому. Такого висновку дійшли фахівці ізраїльського Центру інформації та знань про коронавірус, що діє в структурі військової розвідки (АМАН), передають "Вісті".

Зазначається, що напередодні Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило лікарняним касам у країні робити щеплення тим, хто вже вилікувався від COVID-19. Водночас така категорія громадян може вакцинуватися тільки через три місяці після одужання – але не двома дозами, а однією.

Вчені з Ізраїлю впевнені, що перехворілим на COVID-19 теж потрібно вакцинуватися

"У доповіді приділено особливу увагу "південноафриканському" варіанту вірусу, B.1.351, занесеному до Ізраїлю декілька місяців тому. Відома 21 мутація, що відноситься до цього штаму. З них найбільшу небезпеку становить E484K, яка, як показали лабораторні дослідження, має здатність залишатися "невидимою" для імунної системи людини. Аналогічною здатністю володіють "бразильський" штам коронавірусу (P.1) і "нью-йоркський" (B.1.526), виявлений порівняно недавно", – йдеться в повідомленні.

Якщо досвід показує, що людина, яка раніше не заражалася COVID-19 і отримала дві дози вакцини виробництва Pfizer, захищена від цих мутацій. В такому випадку інфікування можливо, але хвороба протікатиме в легкій формі. Тоді як результати клінічних досліджень говорять, що для осіб, які перенесли вірус, його штами-мутанти дуже небезпечні.

"Якщо в організм проникне мутація E484K, то захворювання протікатиме так само, як у людини, яка не була щеплена і раніше не хворіла", – стверджують фахівці.

Про таку небезпеку штаму з ПАР нещодавно попередила і Всесвітня організація охорони здоров'я. А вчені з АМАН віднесли людей, які перенесли захворювання, до групи ризику, котрим необхідна вакцинація.

Перехворілим, у разі погіршення самопочуття, радять негайно здати тест на коронавірус і особливо ретельно дотримуватися соціальної дистанції. Тих же, хто отримає позитивний результат, рекомендовано направляти в карантин на таких же підставах, як і таких, які заразилися вперше.

За даними порталу GediVisual на 16:00 2 березня, в Ізраїлі перше щеплення проти COVID-19 отримали 8 211 997 осіб (98,88%), а два – 3 439 919. Ізраїльтян вакцинують препаратами від Moderna і Pfizer/BioNTech.

Охоплення вакцинацією населення Ізраїлю
GediVisual,

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