Перебіг COVID-19 може ускладнювати нестача вітаміну B6 – учені

Нестача вітаміну B6 в організмі людини може ускладнювати перебіг коронавірусної хвороби COVID-19.

До такого висновку дійшли японські вчені з Університету Хіросіми, результати їх дослідження опубліковані в журналі MedicalXpress. Як зазначила фахівці, вітамін B6 здатний полегшити цікотіновий удар у пацієнтів, які заразилися коронавірусом.

За словами автора дослідження, професора Танутчапорн Кумрунгзее, вітамін B6 допомагає і боротися з наслідками хвороби: зменшує запалення, полегшує окислювальний і карбонільний стрес, запобігає тромбозу, знижує кількість інфламасом, що відповідають за активацію запальної відповіді.

Експерти також виявили, що у тих, хто має хронічні запалення, гіпертонію, діабет, ожиріння і серцеві захворювання, імунний захист гірше в зв'язку з низькою кількістю вітаміну B6 в порівнянні з більш здоровими людьми.

Відзначимо, що вітамін B6 є відомою живильною речовиною проти тромбозу та запалення. Дефіцит цього вітаміну також пов'язаний зі зниженням імунної функції і підвищеною сприйнятливістю до вірусних інфекцій.

Додамо, що вітамін B6 міститься в багатьох продуктах, тому його дефіцит зустрічається рідко. Зокрема, це: зернові: гречка, рис, пшениця; м'ясо (яловичина, птиця), риба; яйця; овочі і фрукти: капуста, морква, кукурудза, картопля, авокадо, банани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що екстракт водорості спіруліни може полегшити перебіг хвороби у пацієнтів з COVID-19. Ця речовина знижує ймовірність розвитку ускладнень і пошкодження органів, що є основною причиною смертності від коронавірусу.