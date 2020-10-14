Патологоанатом назвала людський орган, маса якого збільшується в 5 разів від COVID-19

Основною мішенню коронавірусу є легені, маса яких у жертв цієї хвороби може збільшиться більш ніж в п'ять разів.

Про це в ефірі "Росії 1" розповіла головний патологоанатом клінічної лікарні Іркутська Людмила Гришина. Вона додала, що COVID-19 вражає і інші органи.

Згідно з даними медиків, стандартна маса легенів – 350 грамів. У людей, які померли від COVID-19, вона може збільшитися до двох кілограмів.

"З'являється масивний набряк. Порушується мікроциркуляція, що призводить до крововиливу в просвіт альвеол", – сказала Гришина.

Вона пояснила, що найчастіше хвороба призводить до закупорки легеневої артерії.

За словами медика, від коронавірусу в основному вмирають люди у віці близько 50 років. Однак останнім часом число жертв серед молодих пацієнтів дещо збільшилося.

Як писав OBOZREVATEL, вірус SARS-COV-2, що викликає коронавірус нового типу, вражає не тільки легені, але і інші органи інфікованого.