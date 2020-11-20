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Валерій Пекар
Валерій Пекар
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Пам'ятки про коронавірус: що робити і як себе поводити

2.2т
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Спокійна обізнаність -- це те, що нам нині потрібно.

Лікарі розробили дуже класні пам'ятки для кожної людини.

Прошу максимально поширити.

Авторський колектив пам'яток:

Академія Сімейної Медицини України/ Academy of Family Medicine of Ukraine

Ініціатива ХОЛОН

Україно-швейцарський проєкт "Розвиток медичної освіти"

Центр економіки охорони здоров'я Київської школи економіки

Шалена подяка!

1) Я боюсь захворіти на ковід. Що мені робити?

Пам'ятки про коронавірус: що робити і як себе поводити

2) У мене був контакт із хворим на ковід. Що мені робити?

Пам'ятки про коронавірус: що робити і як себе поводити

3) Я думаю, що захворів на ковід. Що мені робити?

Пам'ятки про коронавірус: що робити і як себе поводити

4) У мене ковід. Що мені робити?

Пам'ятки про коронавірус: що робити і як себе поводити

Прошу поширити.

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Автор
Валерій Пекар Валерій Пекар
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Валерія Пекаря
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