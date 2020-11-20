Спокійна обізнаність -- це те, що нам нині потрібно.
Лікарі розробили дуже класні пам'ятки для кожної людини.
Прошу максимально поширити.
Авторський колектив пам'яток:
Академія Сімейної Медицини України/ Academy of Family Medicine of Ukraine
Україно-швейцарський проєкт "Розвиток медичної освіти"
Центр економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
Шалена подяка!
1) Я боюсь захворіти на ковід. Що мені робити?
2) У мене був контакт із хворим на ковід. Що мені робити?
3) Я думаю, що захворів на ковід. Що мені робити?
4) У мене ковід. Що мені робити?
Прошу поширити.
Без вас котики не впораються.
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