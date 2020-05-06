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Ознаки коронавірусу в дітей: інфекціоністка перерахувала небезпечні симптоми

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У дітей протікання коронавірусу COVID-19 нагадує респіраторну інфекцію, але водночас має відмінні симптоми, на які варто звертати увагу батькам.

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Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла дитяча інфекціоністка, доцентка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця кандидатка медичних наук Людмила Палатна.

"Підвищується температура і виникає лихоманка. До того ж температура може бути як субфебрильною – 37,3-37,5 градуса, так і перевищувати 38 градусів. Часто вона вказує на розвиток пневмонії. Тоді можуть з'явитися задишка, ознаки дихальної недостатності. Важливо знати, що всі симптоми на початку інфекції можуть бути і без температури, хоча у 90 відсотків хворих дітей все ж спостерігається її підвищення", – зазначила лікарка.

Ознаки коронавірусу в дітей: інфекціоністка перерахувала небезпечні симптоми

Другим важливим симптомом можливого зараження дитини COVID-19 вона назвала сухий або з невеликим виділенням мокроти кашель. Часом він нагадує кашлеві напади при кашлюку. Ще одна характерна ознака – стомлюваність. Так, дитина, яка ще донедавна бігала і стрибала невтомно, раптом починає вередувати, хоче посидіти або полежати. Така втома може супроводжуватися слабкістю, сонливістю.

Водночас Палатна уточнила, що є й інші, не настільки типові і поширені симптоми, за якими можна запідозрити зараження дитини коронавірусом.

"У малечі почервоніли і почали сльозитися очі? Можна запідозрити, що коронавірус проник в організм через слизову оболонку очей, спровокувавши вірусний кон'юнктивіт. У невеликої кількості дітей виникає закладеність носа і рясне виділення слизу (ринорея). Ще у частини хворих – абдомінальний синдром: нудота, блювота, болі в животі", – перерахувала інфекціоністка.

Ознаки коронавірусу в дітей: інфекціоністка перерахувала небезпечні симптоми

Також вона підкреслила, що важливо питати, чи відчуває дитина запахи, смак їжі. Адже особливо у немовлят при COVID-19 найчастіше страждає шлунково-кишковий тракт.

"У малюків цього ніжного віку потрапляння коронавірусу в організм, крім діареї, може викликати блювоту. Немовлята, особливо новонароджені, стають млявими, плаксивими, у них порушується акт смоктання. Потім нерідко приєднується висока температура і кашель, і тільки згодом розвивається пневмонія", – уточнила Палатна.

Вона додала, що є також незвичайні симптоми, які важко пов'язати з цим вірусом. Наприклад, іспанські лікарі описали такі явища, як ковідна стопа і коронавірусні пальці: на стопах з'являється висип – фіолетово-червоні бульбашки (папули), які поширюються на пальці ніг і навіть рук. Вони нагадують ураження шкіри, що виникає при обмороженні. А Іспанська асоціація педіатрів доповнила симптоми COVID -2019 у дітей такою ознакою, як "педіатричний шок".

Ознаки коронавірусу в дітей: інфекціоністка перерахувала небезпечні симптоми

"Найбільше коронавірус загрожує дітям раннього віку – від одного до чотирьох років. Також немовлятам, які інфікувалися від заражених матерів. У групі ризику – малюки і підлітки з хронічними захворюваннями (бронхіальною астмою, муковісцидозом, цукровим діабетом, ожирінням, ревматоїдним артритом) і ті, які раніше хворіли на пневмонію", – вказала медикиня.

За її словами, також коронавірус небезпечний для дітей, які страждають від онкологічних захворювань або імунодефіцитних станів. Насамкінець Палатна підкреслила, що за будь-якого вказано симптому в дитини батькам потрібно звертатися до сімейного лікаря або педіатра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики заявили, що у дітей, які захворіли на коронавірус COVID-19, спостерігалися згубні впливи хвороби.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
діти вірус
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