Опубліковано результати остаточних випробувань вакцини AstraZeneca

Мирослав Семенюк Пульмонологія 00:19, 9.12.2020 Оновлено: 00:26, 9.12.2020

Вакцина британсько-шведської компанії AstraZeneca, розроблена спільно з Оксфордським університетом, виявилася в середньому ефективна у 70% випадків захворювання.

Як пише впливовий медичний журнал The Lancet, вакцина AstraZeneca може бути ефективною на 62%, якщо пацієнт отримує дві повні дози препарату.

Водночас, якщо пацієнт спочатку отримає половину дози, а потім повну дозу вакцини, то препарат досягає ефективності в 90%.

Вакцина AstraZeneca досягає ефективності у 90%

Варто зазначити, що у групі, де ефективність вакцини виявилася вищою, не було волонтерів старше 55 років.

AstraZeneca стала першою серед виробників вакцини від коронавірусу, результати клінічних випробувань якої були оприлюднені. Її конкуренти – американська фармкомпанія Moderna та німецька компанія BioNTech з американським концерном Pfizer – ще не опублікували свої результати.

Вакцина AstraZeneca у разі її допуску на ринок буде значно дешевшою за інші вакцини завдяки простішій технології виготовлення. Також перевагою препарату є те, що його не потрібно зберігати при дуже низьких температурах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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