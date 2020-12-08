Опубліковано результати остаточних випробувань вакцини AstraZeneca

Вакцина британсько-шведської компанії AstraZeneca, розроблена спільно з Оксфордським університетом, виявилася в середньому ефективна у 70% випадків захворювання.
Як пише впливовий медичний журнал The Lancet, вакцина AstraZeneca може бути ефективною на 62%, якщо пацієнт отримує дві повні дози препарату.
Водночас, якщо пацієнт спочатку отримає половину дози, а потім повну дозу вакцини, то препарат досягає ефективності в 90%.
Вакцина AstraZeneca досягає ефективності у 90%
Варто зазначити, що у групі, де ефективність вакцини виявилася вищою, не було волонтерів старше 55 років.
AstraZeneca стала першою серед виробників вакцини від коронавірусу, результати клінічних випробувань якої були оприлюднені. Її конкуренти – американська фармкомпанія Moderna та німецька компанія BioNTech з американським концерном Pfizer – ще не опублікували свої результати.
Вакцина AstraZeneca у разі її допуску на ринок буде значно дешевшою за інші вакцини завдяки простішій технології виготовлення. Також перевагою препарату є те, що його не потрібно зберігати при дуже низьких температурах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
дві вакцини проти коронавірусу виявилися високоефективними, що дає надію на швидке закінчення пандемії. Всього розробкою займається чотири компанії: Moderna, Pfizer і BioNTech, AstraZeneca і Оксфордський університет, Johnson&Johnson.
Американську вакцину від коронавурусу виробництва компанії Pfizer вже почали поширювати в Європі і США.
Великобританія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу BioNTech і Pfizer для широкого використання.
У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) розповіли, що вакцина від коронавірусу в Україні з'явиться в наступному році.
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