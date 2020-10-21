Ополіскувачі для рота ефективно знищують коронавірус

Деякі антисептики і рідини для гігієни ротової порожнини можуть знижувати активність SARS-Cov-2. Вчені встановили, що ці засоби локально скорочують вірусне навантаження після інфікування.

Дослідження провели вчені з Медичного коледжу в Пенсільванії, передає Лента.Ру.

Було протестовано кілька засобів на здатність інактивувати коронавірус в культурі людських клітин. Так, 1%-ий розчин дитячого шампуню, який лікарі часто використовують для промивання носових пазух, після двохвилинного контакту знищував більше 99,9% вірусів. Використання рідин для полоскання ротової порожнини призводило практично до повної інактивації вірусу всього за 30 секунд.

Ополіскувачі для рота захищають від коронавірусу

Фахівці планують перевірити здатність ополіскувачів знижувати вірусне навантаження у хворих на COVID-19.

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