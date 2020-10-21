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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Ополіскувачі для рота ефективно знищують коронавірус

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Деякі антисептики і рідини для гігієни ротової порожнини можуть знижувати активність SARS-Cov-2. Вчені встановили, що ці засоби локально скорочують вірусне навантаження після інфікування.

Дослідження провели вчені з Медичного коледжу в Пенсільванії, передає Лента.Ру.

Було протестовано кілька засобів на здатність інактивувати коронавірус в культурі людських клітин. Так, 1%-ий розчин дитячого шампуню, який лікарі часто використовують для промивання носових пазух, після двохвилинного контакту знищував більше 99,9% вірусів. Використання рідин для полоскання ротової порожнини призводило практично до повної інактивації вірусу всього за 30 секунд.

Ополіскувачі для рота захищають від коронавірусу
Ополіскувачі для рота захищають від коронавірусу

Фахівці планують перевірити здатність ополіскувачів знижувати вірусне навантаження у хворих на COVID-19.

Раніше MedOboz писав, яке мило ефективно захищає від коронавірусу.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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