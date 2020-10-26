Оксфордська вакцина дає надію людям похилого віку в боротьбі з COVID-19

Вакцина проти коронавірусу, розроблена фармкомпанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, викликає сильну імунну відповідь у людей похилого віку.

Щеплення сприяє виробленню захисних антитіл і Т-клітин в цій віковій підгрупі, пише Financial Times.

Цей висновок дуже важливий, оскільки саме люди старше 55 років піддаються найбільшому ризику зараження COVID-19.

Відзначається, що результати аналізів крові на імуногенність у літніх учасників повторюють дані, опубліковані в липні цього року, які показали, що вакцина проти коронавірусу генерує "стійкі імунні відповіді" у здорових людей у віці 18-55 років.

Вакцина від AstraZeneca є лідером серед інших кандидатів

Як повідомляв MedOboz, російська вакцина Sputnik V проти коронавырусу буде протестована в Індії на 100 добровольцях.