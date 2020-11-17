На жаль, сьогодні хворіють все, не тільки люди похилого віку, не тільки діабетики. У нас дуже багато молодих пацієнтів, які знаходяться в критичному стані.

Серед цих молодих пацієнтів уже кілька померли, навіть в стінах нашої високоспеціалізованої клініки, де є суперреанімація і суперфахівців.

Тому не наражайте себе на додатковий ризик! Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи, якщо ви виходите на вулицю. Мийте руки. Не ходіть ні в які суспільні місця. Ви наражаєте себе сьогодні на смертельний ризик.

Ви зрозумійте, якщо ви захворієте і отримаєте ускладнення, вас нікуди сьогодні покласти.

Це вже не жарти! Сьогодні ховають людей без панахид і відспівувань в пластикових пакетах. І це відбувається на кожному кроці, ви просто не бачите всієї драматичності цієї ситуації.

Я сьогодні звертаюся до всіх жителів України. Будь ласка, побережіть себе! Не контактуйте, не підходьте близько до незнайомих людей, які знаходяться без маски. І не знімайте маски в громадському місці, особливо в транспорті. Якщо є можливість уникнути метро і транспорту, де є багато людей, не ходіть туди.

Звернення Бориса Тодурова, директора Інституту серця, до українців в ефірі телеканалу "Наш".

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