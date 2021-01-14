Одужання від COVID-19 може дати рівень захисту, аналогічний вакцині – дослідження

Марина Ліснічук Пульмонологія 12:57, 14.01.2021 Оновлено: 14:01, 14.01.2021

Люди, які одужують від коронавірусу, можуть мати такий же рівень захисту від майбутньої інфекції, як і ті, хто отримує вакцину проти COVID-19. Принаймні протягом перших 20 тижнів (до п'яти місяців).

Про це йдеться в дослідженні Агенції громадської охорони здоров'я Англії (PHE), у якому взяли участь понад 20 000 медичних працівників. Подробиці розповідає The Guardian.

PHE набрала медпрацівників із лікарень по всій Великобританії й розділила їх на дві групи: тих, хто хворів на коронавірус раніше, і тих, у кого його не було. У період із червня по листопад 2020 року учасники програми раз на два тижні проходили ПЛР-тести та щомісячні тести для перевірки рівня антитіл у їхній крові.

Вчені дійшли висновку, що одужання від COVID-19 і вакцина можуть дати однаковий захист віж повторного зараження

Упродовж п'яти місяців дослідники відстежували рівень інфікування у двох групах. Вони виявили 44 потенційні повторні інфекції. Зокрема 13 симптоматичних, серед 6614 осіб, які ймовірно перенесли COVID-19, і 318 випадків серед 14 173, у яких не було доказів інфекції в минулому.

Вчені дійшли висновку, що попередня інфекція забезпечує 94% захисту від симптоматичного повторного зараження і 75% – від безсимптомного.

Ці випадки називаються "потенційними" повторними інфекціями, тому що для їхнього підтвердження необхідно провести детальний генетичний аналіз як першого, так і другого зараження, але інформація про перше часто була недоступна.

"Імунітет дає ефект, аналогічний ефекту вакцини Pfizer, і набагато кращий ефект, ніж вакцина AstraZeneca. Це обнадіює людей, дозволяє відчути, що попереднє зараження захистить їх від майбутніх інфекцій, але водночас – це не повний захист, і тому їм все одно потрібно бути обережними, коли вони перебувають поза домом", – прокоментувала дослідження старший медичний радник PHE, професорка Сьюзан Гопкінс.

За словами фахівців, результати показують, що, хоча ймовірність повторного зараження людей незабаром після першого інфікування малоймовірна, пізніше можна знову заразитися вірусом і потенційно передати його іншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені пояснили, за якої умови ефективна вакцина від Pfizer проти коронавірусу.

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Здоров'я Пульмонологія

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