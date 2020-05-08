Встановлено головний спосіб передання COVID-19 по світу

Міжнародні подорожі стали основною причиною масштабного поширення коронавірусу COVID-19 по планеті.

Такого висновку дійшли вчені Федерального університету Баї в Бразилії, передає Daily Mail.

Дослідження показало, що закриття аеропортів і заборона авіаподорожей було ефективним способом боротьби з хворобою.

Названа основна причина поширення COVID-19

"Ми перевірили вплив соціально-економічних, кліматичних і транспортних факторів. З'ясувалося, що найбільше вплив на щоденне збільшення випадків COVID-19 в світі надали саме авіаперевезення", – відзначили вчені.

Дослідники підкреслили, що, можливо, перевірка та ізоляція мандрівників, були самим "дешевим рішенням для людства".

"Поширення COVID-19 в світі з 2019 по 2020 рік скоротиться, якщо будуть удосконалені заходи тестування і контролю на борту літаків (наприклад, швидкий скринінг і ізолювання заражених мандрівників)", – відмічено в повідомленні.

У дослідженні були вивчені 65 країн, де було зареєстровано більше 100 випадків зараження COVID-19. Група перевірила записи 7834 аеропортів, використовуючи онлайнові бази даних про рейси, щоб виявити більше 67 600 транспортних маршрутів.

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