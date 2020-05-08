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/ Пульмонологія

Обчислено головний спосіб передачі COVID-19 по світу

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Міжнародні подорожі стали основною причиною масштабного поширення коронавірусу COVID-19 по планеті.

До такого висновку прийшли вчені Федерального університету Баїі в Бразилії, передає Daily Mail.

Дослідження показало, що закриття аеропортів і заборона авіаподорожей було ефективним способом боротьби з хворобою.

Названа основна причина поширення COVID-19

Названа основна причина поширення COVID-19

"Ми перевірили вплив соціально-економічних, кліматичних і транспортних факторів. З'ясувалося, що найбільше вплив на щоденне збільшення випадків COVID-19 в світі надали саме авіаперевезення", – відзначили вчені.

Дослідники підкреслили, що, можливо, перевірка та ізоляція мандрівників, були самим "дешевим рішенням для людства".

"Поширення COVID-19 в світі з 2019 по 2020 рік скоротиться, якщо будуть удосконалені заходи тестування і контролю на борту літаків (наприклад, швидкий скринінг і ізолювання заражених мандрівників)", – відмічено в повідомленні.

У дослідженні були вивчені 65 країн, де було зареєстровано більше 100 випадків зараження COVID-19. Група перевірила записи 7834 аеропортів, використовуючи онлайнові бази даних про рейси, щоб виявити більше 67 600 транспортних маршрутів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ сказали, коли коронавірус перестане бути загрозою для світу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
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