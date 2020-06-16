Нову мутацію коронавірусу виявили в Панамі: що відомо

У Панамі вчені інституту здоров'я виявили новий підвид коронавірусу A2 PAN, який викликає захворювання COVID.

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Він виник в результаті мутації штамів коронавірусу SARS-CoV-2, завезених з п'яти країн, передає "Рамблер".

"Модифікації вірусу утворили новий підвид, типовий для країни, А2 PAN", – повідомив директор Інституту вивчення здоров'я ім. Горгаса Хуан Паскалі.

Нова мутація коронавірусу виявлена в Панамі

За допомогою секвенування геномів 150 зразків вірусу SARS-CoV-2 вчені змогли визначити їх країни походження. До появи в країні місцевої мутації вірус представляли чотири підвиди з США, і по одному з Італії, Іспанії, Франції та Азії. Вони могли легко проникнути в Панаму в зв'язку з її місцем розташування та функцією регіонального транспортного хабу.

Учений не повідомив про патогенності і властивості місцевого підвиду SARS-CoV-2, але додав, що в результаті закриття кордонів підвид A2 PAN виявився локалізованим в Панамі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мутація коронавірусу, виявлена на оптовому ринку в Пекіні, більш заразна, ніж знайдений в Ухані вірус, заявив вчений з Китаю.