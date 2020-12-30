Новий штам COVID-19 в Британії менш небезпечний?

Борис Акунін Пульмонологія 16:05, 30.12.2020 Оновлено: 16:09, 30.12.2020

Поясніть, будь ласка, хто розбирається. Ось дивлюся я на британську статистику по пандемії. Через новий штам число заражень збільшується, а число померлих при цьому - ні і, навпаки, навіть скорочується. Це означає, що новий різновид ковіда більш спритний, але менш небезпечний?

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Здоров'я Пульмонологія

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