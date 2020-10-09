Нові тести на антиген COVID-19 можуть замінити ПЛР, – Степанов

Схожа практика вже почала застосовуватися у всьому світі

Використання винаходу буде внесено у спеціальний стандарт

Уже невдовзі в Україні з’явиться альтернатива ПЛР-тестуванню на COVID-19. Це тести на антиген, які дадуть змогу збільшити кількість перевірок людей із підозрою на інфікування.

В Україні з'явиться тест на антиген COVID-19

Таку заяву зробив під час брифінгу 9 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, нову діагностичну систему розробили українські фахівці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз на світовому ринку з’явилися нові тест-системи. Зокрема, один із українських виробників зараз теж проходить сертифікацію нової тест-системи. Це тестування на антиген, яке зробить певну заміну ПЛР і суттєво збільшить кількість тестувань. Ми починаємо це робити, внісши у відповідний стандарт", – зазначив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що нові експрес-тести на антиген почнуть застосовувати вже наприкінці жовтня – на початку листопада.

За його словами, вони будуть безплатними і показуватимуть результат через 15 хвилин.

Нагадаємо, Степанов розповів, що в Україні успішно завершилися клінічні випробування препарату з категорії імуноглобулінів "Біовен". Відтак його буде внесено до оновлених протоколів лікування коронавірусу.

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