Нова експериментальна вакцина підвищила антитіла до COVID-19 у 90 разів

Нова експериментальна вакцина проти коронавірусу (COVID-19) запобігла важкому захворюванню в мишей, підвищивши рівень їхніх антитіл у 90 разів.

Як пише Daily Mail, команда з медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі провела дослідження вакцини на мишах. Через п'ять тижнів після імунізації в легенях гризунів не було виявлених вірусних частинок.

Дослідження провели на мишах

У мишей, які отримали одну дозу експериментального уколу, що поєднує коронавірус і інший вірус, були високі рівні нейтралізувальних антитіл, але в мишей, які отримали дві дози, їхні рівні підвищилися в 90 разів.

Вакцина була розроблена на підставі генетично модифікованого вірусу везикулярного стоматиту (VSV), що викликає легке захворювання домашньої худоби.

Учені витягли ген з VSV і вставили спайковий білок із коронавірусу, який він використовує для зараження клітин людини.

Після розпилення COVID-19 в носи мишей у тих, хто був імунізований, не розвинулася пневмонія або не було високого рівня вірусних частинок у легенях.

Водночас у гризунів, які отримували плацебо, був високий рівень вірусу в легенях і більше ознак запалення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США уклали договір з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини від коронавірусу.

Тим часом Росія зареєструвала першу вакцину проти COVID-19.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!