Носіям генів неандертальців складніше побороти COVID-19 – дослідження

Мирослав Семенюк Пульмонологія 03:20, 2.10.2020

Наявність у людини генів неандертальців підвищує ризик розвитку важкої форми коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє Associated Press із посиланням на дослідження Каролінського інституту в Швеції та Інституту еволюційної антропології Товариства Макса Планка в Німеччині, виявлено кластер генів, який пов'язують із більш високим ризиком дихальної недостатності у пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Вчені визначили, що ці гени відносяться до групи, яка, ймовірно, належала неандертальцям. Ця група генів, або гаплотип, виявлена у близько 16% жителів Європи і половини населення Південної Азії. У жителів Африки і Східної Азії цих генів немає.

Гени неандертальців збільшують ризик розвитку важкої форми коронавірусу
assiette.ru

Поширеність певної неандертальської групи генів особливо висока серед жителів Бангладешу, де носіями цього гаплотипу є близько 63% жителів.

З цієї причини у людей із цієї країни ризик померти від наслідків зараження коронавірусом у два рази вищий, ніж у жителів інших регіонів Землі загалом.

"Вражає, що генетична спадщина неандертальців має такі трагічні наслідки під час нинішньої пандемії", – сказав учасник дослідження Сванте Паабо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, достатній рівень вітаміну D в організмі людини може знизити ризик зараження і смерті від COVID-19.

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