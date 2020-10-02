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/ Пульмонологія

Носіям генів неандертальців складніше побороти COVID-19 – дослідження

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Наявність у людини генів неандертальців підвищує ризик розвитку важкої форми коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє Associated Press із посиланням на дослідження Каролінського інституту в Швеції та Інституту еволюційної антропології Товариства Макса Планка в Німеччині, виявлено кластер генів, який пов'язують із більш високим ризиком дихальної недостатності у пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Вчені визначили, що ці гени відносяться до групи, яка, ймовірно, належала неандертальцям. Ця група генів, або гаплотип, виявлена у близько 16% жителів Європи і половини населення Південної Азії. У жителів Африки і Східної Азії цих генів немає.

Гени неандертальців збільшують ризик розвитку важкої форми коронавірусу

Гени неандертальців збільшують ризик розвитку важкої форми коронавірусу

assiette.ru

Поширеність певної неандертальської групи генів особливо висока серед жителів Бангладешу, де носіями цього гаплотипу є близько 63% жителів.

З цієї причини у людей із цієї країни ризик померти від наслідків зараження коронавірусом у два рази вищий, ніж у жителів інших регіонів Землі загалом.

"Вражає, що генетична спадщина неандертальців має такі трагічні наслідки під час нинішньої пандемії", – сказав учасник дослідження Сванте Паабо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, достатній рівень вітаміну D в організмі людини може знизити ризик зараження і смерті від COVID-19.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Теги
дослідження Коронавірус
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