Носіння маски знижує ризик зараження коронавірусом: учені сказали, наскільки

Носіння маски знижує ризик зараження коронавірусом (COVID-19) на 65%.

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Як пише Daily Mail, дослідження провела команда з дитячої лікарні Каліфорнійського університету в Девісі.

Раніше дослідники вважали, що носіння маски корисне тільки для запобігання передаванню вірусу іншим людям. Але, як показали нові дослідження, шматок тканини, що прикриває рот і ніс, не тільки не дозволяє хворій людині поширювати вірус, але й захищає здорових людей від захворювання.

Носіння маски знижує ризик зараження COVID-19 на 65% pixabay.com

Учені з'ясували, що вірус залишається живим у формі аерозолю і зберігається в повітрі з періодом напіврозпаду протягом годин. Водночас різні типи масок можуть перешкоджати потраплянню крапель у дихальну систему.

Одне дослідження показало, що краплі розміром від 20 до 500 мікрометрів від людини, що говорить, були заблоковані, коли рот її співрозмовника був прикритий ганчіркою для миття посуду.

Також носіння маски зменшувало кількість крапельок і аерозольних часток, які з грипом або застудою потрапляли в повітря.

Однак передавання може все ж відбуватися, якщо немає хорошого повітряного потоку.

"Хороший потік повітря розсіює вірус. Якщо ви перебуваєте в приміщенні, подумайте відчинити вікна. Вам потрібно якомога більше свіжого повітря", – розповів лікар Вільям Рістенпарт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найефективнішими в боротьбі з поширенням коронавірусу є конусоподібні або саморобні багатошарові тканинні маски.

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