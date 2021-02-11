Носіння двох масок одночасно краще захищає від COVID-19 – дослідження

Носіння двох масок одночасно краще захищає від коронавірусу. Згідно з новим дослідженням одна тканинна маска поверх одноразової хірургічної може заблокувати до 92,5% інфекційних частинок у повітрі.

Про це повідомили в Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC), пише Daily Mail. Однак чиновники не рекомендували носити дві маски, а краще щільніше фіксувати її на обличчі.

"Ми, як і раніше, рекомендуємо, щоб маски складалися з двох або більше шарів, повністю закривали ніс і рот і щільно прилягали до носа і з обох боків обличчя... Ці експериментальні дані підтверджують попередні рекомендації CDC про те, що всі люди у віці двох років і старших повинні носити маску на публіці і в присутності інших у будинку, які не живуть з вами", – сказала директорка CDC, лікарка Рошель Валенські.

Також дослідники CDC виявили, що носіння однієї маски – хірургічної або тканинної – блокує близько 40% вдихуваних частинок.

У Центрі також відзначили, що в своєму дослідженні використовували одну марку хірургічної маски і один вид тканинної маски. Тож поки неясно, чи будуть однаковими результати з іншими типами масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики сказали, що маски повинні носити навіть ті, хто перехворів на COVID-19.