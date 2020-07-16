Нобелівські лауреати закликали навмисно заражатися на COVID-19: у чому задумка

Понад 100 видатних вчених, в тому числі 15 нобелівських лауреатів, закликали до добровільного зараженню на COVID-19 для перевірки вакцин від коронавірусу.

Вчені підписали лист главі Національного інституту охорони здоров'я США, доктору Френсісу Коллінзу, передає CNBC .

"Якщо випробування на основі досліджень можуть безпечно і ефективно прискорити процес розробки вакцин, то існує величезна презумпція на користь їх використання, що потребують дуже переконливого етичного обґрунтування для їх застосування", – йдеться в тексті Міжнародної організації вчених 1 Day Sooner.

Вчені підкреслили, що випробування на людях "можуть дати інформацію набагато швидше, ніж звичайні випробування ефективності вакцини, які займають на місяці довше".

"Замість того, щоб відновити чекання, коли люди зможуть заразитися вірусом, добровольці навмисно піддаються впливу патогена в контрольованих умовах. Крім того, що він швидше, ніж звичайні випробування, тест на випробування з більшою ймовірністю завершується результатами, що інтерпретуються. Наприклад, якщо присутність вірусу в районі дослідження почне з часом зникати", – йдеться в зверненні вчених.

Відзначимо, що лист вчених було також підписано більш ніж 2 тисяі добровольців, які готові навмисно заразитися на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у США вакцина від COVID-19 пройшла успішні випробування на людях.

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