Німеччина почала дослідження українських ліків від коронавірусу

У Німеччині почали вивчати в лабораторіях дію українських медичних препаратів, які, ймовірно, можуть застосовуватися для лікування COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він зазначив, що країни домовилися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу.

"У нас дійсно дуже непоганий досвід. Саме в німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу.

Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи в розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, що працюють в Німеччині", – розповів дипломат.

Ілюстрація українські новини

Як писав OBOZREVATEL, в США офіційно схвалили застосування в екстрених випадках експериментального препарату "Ремдесивір" при COVID-19.

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