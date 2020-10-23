Цей пост буде присвячений COVID-19.

Мене звуть Еліна, я - лікар-інтерн у відділенні терапії. Ось і я захворіла, у мене виявили позитивний ПЛР до РНК COVID-19, і я можу спокійно заходити в червону зону без костюма.

Якщо врахувати вірусне навантаження, яке я отримала за весь час роботи, хвороба - це було лише питання часу.

Не вірте ніяким ЗМІ, лікарів ніхто не забезпечує засобами індивідуального захисту.

До хвороби я працювала у відділенні терапії, яке на 90% складалося з ковідних пневмоній. Вдалося виграти для своєї групи захисні костюми, які знайшли у старшої медсестри, щитки, окуляри теж були, а ось шапочки, бахіли, рукавички, респіратори купуй сам, тому що офіційно лікарня не опорна, а значить "не ковідна", респіратори тут не знайдеш.

Безклапанний респіратор сімома поверхами нижче в лікарні коштує близько 180 грн., Будь добрий, купуй засоби індивідуального захисту за свій рахунок (при зарплаті 3800 грн.) Або йди незахищений до потенційно ковідним пацієнтам, "адже ти ж лікар".

Благо знайшли сайт, де можна замовити дешевше.

Хочу відразу прояснити один момент!

Так, лікар давав клятву Гіппократа, але це не означає, що лікар безсмертний. Лікар така ж людина, як і Ви. У нього теж є сім'я, рідні та близькі, якими він ризикує, допомагаючи іншим!

Коли приходить позитивний ПЛР, спочатку вкрай неприємно і страшно, а пізніше паніка відступає, і настає повна байдужість, адже більше нема чого боятися, все і так сталося.

Пацієнтам з ПЛР + постійно хочуть зайти до нас в кабінет покашляти з маскою, спущеною під ніс .. тепер я розумію, чому.

На роботі ти знаходишся з ранку до вечора в респіраторі, і настає "легка" задишка ..особливо якщо ще надіти спец костюм і походити по хворим на різних поверхах. До кінця дня відкриваєш віконце, що б подихати і тут вони починають ломитися в кабінет.

Я - гуманіст, і я ні в якому разі нікого не звинувачую! Але хочеться якоїсь людяності і застерегти колег про те, що вітамінки С, Д3 і Цинктерал навряд чи врятують вас від пандемії, виходячи з мого особистого досвіду ..

Респіратори повинні часто змінюватися, як і костюми, що, на жаль, не передбачено в багатьох лікарнях, як і зони обсервації (чисті і брудні відділення), без яких весь цей маскарад і переодягання не мають сенсу.

Єдине, що впливає на перебіг цієї хвороби - це ступінь вірусного навантаження. У мене вона була достатня .. Адже я ж лікар.

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