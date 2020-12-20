Не ведіться на "мутацію" вірусу. Вакцини будуть працювати

Михайло Фаворов Пульмонологія 21:30, 20.12.2020

Текст мовою оригіналу

Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "Британского вируса" и так далее.

Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!

1. Мутируют вариабельные участки, константные НЕ мутируют, поэтому вакцины будут работать как планировалось!

2. Вирус будут постоянно мутировать в вариабельных участках, потому, что ему надо стать вирусом человека и не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным.

3. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть, как написано в The Guardian.

4. Прекратите нервничать!

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