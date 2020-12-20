Не ведіться на "мутацію" вірусу. Вакцини будуть працювати
Текст мовою оригіналу
Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "Британского вируса" и так далее.
Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!
1. Мутируют вариабельные участки, константные НЕ мутируют, поэтому вакцины будут работать как планировалось!
2. Вирус будут постоянно мутировать в вариабельных участках, потому, что ему надо стать вирусом человека и не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным.
3. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть, как написано в The Guardian.
4. Прекратите нервничать!