Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Пульмонологія

Михайло Фаворов
Михайло Фаворов
Епідеміолог, доктор медичних наук Всі статті автора

Не ведіться на "мутацію" вірусу. Вакцини будуть працювати

10.1т
Читати матеріал російською

Текст мовою оригіналу

Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "Британского вируса" и так далее.

Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!

1. Мутируют вариабельные участки, константные НЕ мутируют, поэтому вакцины будут работать как планировалось!

2. Вирус будут постоянно мутировать в вариабельных участках, потому, что ему надо стать вирусом человека и не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным.

3. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть, как написано в The Guardian.

4. Прекратите нервничать!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Михайло Фаворов Михайло Фаворов
Тема
Коронавірус
Джерело
Джерело: Facebook Михайла Фаворова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
22
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини