Не дає організму боротися: вчені зробили несподіване відкриття про "захоплення" клітин коронавірусом

Нове дослідження показало, що коронавірус COVID-19 "захоплює" клітини організму людини, блокуючи певні гени, які борються з інфекціями.

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Віруси, такі як грип, зазвичай взаємодіють із двома наборами генів: один із них перешкоджає розмноженню вірусів, а інший посилає імунні клітини до місця зараження, щоб убити віруси, пише Daily Mail.

Але дослідники виявили, що SARS-CoV-2 поводиться по-іншому, пригнічуючи гени, які перешкоджають вірусу копіювати себе, але дозволяючи генам, які закликають імунні клітини вести себе нормально.

Це призводить до розмноження вірусу і перевиробництва імунних клітин, які наповнюють легені та інші органи, що призводить до сильного запалення.

Команда з Медичної школи Ікана на горі Синай у Нью-Йорку зазначила, що лікування пацієнтів на ранніх стадіях захворювання має бути зосереджене на відновленні шляху, заблокованого коронавірусом, а не на запаленні.

Лікар Бенджамін Теневер, вірусолог і професор мікробіології у Медичній школі Ікана розповів, що у зараженої клітини є "дві справи, які потрібно виконати".

"Одна справа – наказати всім клітинам навколо тебе зміцнитися. А друге завдання – залучити до цього вогнища інфекції більш професійні імунні клітини", – сказав він.

Як правило, клітини організму людини мають дві групи генів боротьби з вірусами: інтерферони і хемокіни.

Інтерферони – це сигнальні білки, які виділяються інфікованими клітинами, і вони названі так за їх здатність "втручатися" в здатність вірусу розмножуватися самостійно.

Хемокіни – це невеликі молекули, які закликають імунні клітини йти до місця інфекції, щоб вони могли націлитися і знищити вірус.

За словами Теневера, перший набір генів контролює реплікацію вірусу протягом приблизно семи-десяти днів, тому у другого набору є достатньо часу, щоб змусити імунні клітини атакувати.

Він називає інтерферони генами "призову до зброї", а хемокіни – генами "призову до підкріплення".

"Переважна більшість вірусів, з якими ви стикаєтеся в природі, легко нейтралізуються і знищуються цими системами. Навіть найпершого захисту, "призову до зброї, часто буває досить, щоб повністю зупинити розмноження і нейтралізувати інфекцію, навіть не викликавши другої реакції", – сказав Теневер.

Але, на відміну від грипу або важкого гострого респіраторного синдрому, коронавірус блокує один набір генів і активує інший.

Для дослідження, опублікованого в журналі Cell, команда вивчила здорові клітини легенів людини і тваринну модель тхорів.

Вони виявили дуже слабку реакцію з боку генів "призову до зброї" – які блокують реплікацію вірусу – і велике впровадження генів "призову до підкріплення".

"Поєднання цих двох речей – погана комбінація", – сказав Теневер.

Коли вони подивилися на клітини легенів двох померлих пацієнтів COVID-19, вони виявили таку саму реакцію.

"В основному люди заражаються цією хворобою, SARS-CoV-2 проникає в легені, і він починає розмножуватися, і в цьому місці реплікації ті клітини, які заражені, вони не роблять гарної роботи з поширення інформації про свою інфекцію, яка дозволяє їй по суті гноїтися в легенях", – сказав Теневер.

Це означає, що вірус розмножується, тому що інтерферонів не так багато, але ці клітини все одно вимагають підкріплення.

Так, різні типи клітин імунної системи – нейтрофіли, макрофаги і лімфоцити – прибувають, щоб виправити цю роботу, але на той час, коли вони прибувають, немає нічого, щоб контролювати цей вірус.

"Цей вірус продовжує розмножуватись і поширюватися, досягаючи все більших і більших кількостей у легенях, але вони вимагають підкріплення", – сказав Теневер.

Тепер у легенях є імунні клітини, такі як макрофаги і нейтрофіли, що призводить до запалення, яке викликає ще більше запалення. По суті, імунна система звертається проти самої себе.

Це, ймовірно, призводить до цитокінових бур, які відбуваються, коли організм атакує свої власні клітини і тканини замість того, щоб просто боротися з вірусом.

Теневер каже, що цей вірус поводиться "зовсім не так, як я бачив за 20 років", вивчаючи те, як клітини реагують на вірусні інфекції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, від коронавірусу COVID-19 померло дводенне немовля в Південно-Африканській Республіці.

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