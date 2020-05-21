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/ Пульмонологія

Не дає організму боротися: вчені зробили несподіване відкриття про "захоплення" клітин коронавірусом

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Нове дослідження показало, що коронавірус COVID-19 "захоплює" клітини організму людини, блокуючи певні гени, які борються з інфекціями.

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Віруси, такі як грип, зазвичай взаємодіють із двома наборами генів: один із них перешкоджає розмноженню вірусів, а інший посилає імунні клітини до місця зараження, щоб убити віруси, пише Daily Mail.

Не дає організму боротися: вчені зробили несподіване відкриття про "захоплення" клітин коронавірусом

Але дослідники виявили, що SARS-CoV-2 поводиться по-іншому, пригнічуючи гени, які перешкоджають вірусу копіювати себе, але дозволяючи генам, які закликають імунні клітини вести себе нормально.

Це призводить до розмноження вірусу і перевиробництва імунних клітин, які наповнюють легені та інші органи, що призводить до сильного запалення.

Команда з Медичної школи Ікана на горі Синай у Нью-Йорку зазначила, що лікування пацієнтів на ранніх стадіях захворювання має бути зосереджене на відновленні шляху, заблокованого коронавірусом, а не на запаленні.

Лікар Бенджамін Теневер, вірусолог і професор мікробіології у Медичній школі Ікана розповів, що у зараженої клітини є "дві справи, які потрібно виконати".

"Одна справа – наказати всім клітинам навколо тебе зміцнитися. А друге завдання залучити до цього вогнища інфекції більш професійні імунні клітини", – сказав він.

Не дає організму боротися: вчені зробили несподіване відкриття про "захоплення" клітин коронавірусом

Як правило, клітини організму людини мають дві групи генів боротьби з вірусами: інтерферони і хемокіни.

Інтерферони – це сигнальні білки, які виділяються інфікованими клітинами, і вони названі так за їх здатність "втручатися" в здатність вірусу розмножуватися самостійно.

Хемокіни – це невеликі молекули, які закликають імунні клітини йти до місця інфекції, щоб вони могли націлитися і знищити вірус.

За словами Теневера, перший набір генів контролює реплікацію вірусу протягом приблизно семи-десяти днів, тому у другого набору є достатньо часу, щоб змусити імунні клітини атакувати.

Він називає інтерферони генами "призову до зброї", а хемокіни – генами "призову до підкріплення".

"Переважна більшість вірусів, з якими ви стикаєтеся в природі, легко нейтралізуються і знищуються цими системами. Навіть найпершого захисту, "призову до зброї, часто буває досить, щоб повністю зупинити розмноження і нейтралізувати інфекцію, навіть не викликавши другої реакції", – сказав Теневер.

Але, на відміну від грипу або важкого гострого респіраторного синдрому, коронавірус блокує один набір генів і активує інший.

Для дослідження, опублікованого в журналі Cell, команда вивчила здорові клітини легенів людини і тваринну модель тхорів.

Вони виявили дуже слабку реакцію з боку генів "призову до зброї" – які блокують реплікацію вірусу – і велике впровадження генів "призову до підкріплення".

"Поєднання цих двох речей – погана комбінація", – сказав Теневер.

Коли вони подивилися на клітини легенів двох померлих пацієнтів COVID-19, вони виявили таку саму реакцію.

"В основному люди заражаються цією хворобою, SARS-CoV-2 проникає в легені, і він починає розмножуватися, і в цьому місці реплікації ті клітини, які заражені, вони не роблять гарної роботи з поширення інформації про свою інфекцію, яка дозволяє їй по суті гноїтися в легенях", – сказав Теневер.

Не дає організму боротися: вчені зробили несподіване відкриття про "захоплення" клітин коронавірусом

Це означає, що вірус розмножується, тому що інтерферонів не так багато, але ці клітини все одно вимагають підкріплення.

Так, різні типи клітин імунної системи – нейтрофіли, макрофаги і лімфоцити – прибувають, щоб виправити цю роботу, але на той час, коли вони прибувають, немає нічого, щоб контролювати цей вірус.

"Цей вірус продовжує розмножуватись і поширюватися, досягаючи все більших і більших кількостей у легенях, але вони вимагають підкріплення", – сказав Теневер.

Тепер у легенях є імунні клітини, такі як макрофаги і нейтрофіли, що призводить до запалення, яке викликає ще більше запалення. По суті, імунна система звертається проти самої себе.

Це, ймовірно, призводить до цитокінових бур, які відбуваються, коли організм атакує свої власні клітини і тканини замість того, щоб просто боротися з вірусом.

Теневер каже, що цей вірус поводиться "зовсім не так, як я бачив за 20 років", вивчаючи те, як клітини реагують на вірусні інфекції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, від коронавірусу COVID-19 померло дводенне немовля в Південно-Африканській Республіці.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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