Названо зовнішні ознаки зараження коронавірусом

Пульмонологія 02:40, 12.06.2020

Зараження коронавірусом (COVID-19) можливо візуально визначити за зовнішніми ознаками.

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Як повідомляє телеканал "Звезда", про це розповів російський лікар-патологоанатом Олександр Едігер (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Лікар назвав візуальні ознаки зараження COVID-19
Ілюстрація

За його словами, у пацієнтів з коронавірусом іноді з'являється "шкірна маска". Це стан, при якому ознаки викликаних інфекцією внутрішніх процесів проявляються на шкірі.

Іноді вони виражаються в точкових крововиливах, але найчастіше проявляються у вигляді почервоніння шкіри кистей рук або гомілки. У деяких випадках ступні можуть стати синюшно-багряними. Зустрічається також висип з рожево-червонуватих плям.

"Важливо наступне: не можна сказати, що ці речі характерні тільки для COVID-19, але тут вони зустрічаються досить часто – від 5% до 15% хворих їх мають. Всі інші клінічні ознаки мінімальні", – зазначив Едігер.

При цьому він підкреслив, що лікар може поставити точний діагноз тільки на підставі інструментальної діагностики, в першу чергу – комп'ютерної томографії легенів.

Як писав OBOZREVATEL, лікарі припустили, що за 2 роки COVID-19 перехворіє 80% населення земної кулі.

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