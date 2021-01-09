Названо тривалі симптоми коронавірусу: можуть проявлятися півроку

Більшість людей (73%), які перенесли коронавірус, протягом шести місяців відчували симптоми захворювання: слабкість в м'язах, проблеми зі сном, тривогу або депресію.

Про це йдеться в дослідженні, яке провели вчені з китайського міста Ухань, звідки і почалася пандемія. Результати опубліковані в журналі The Lancet.

Дослідження проводили серед пацієнтів з Уханя

Вони вивчили довгострокові наслідки коронавірусу у 1 733 пацієнтів, яких виписали з лікарні Цзінь Інь-Тань з 7 січня по 29 травня. Так, м'язову слабкість відчували 63%, проблеми зі сном – 26%, тривогу або депресію – 23%.

Дослідники з'ясували, що у госпіталізованих з важкими захворюваннями була порушена робота легенів, а під час обстеження грудної клітини були виявлені аномалії.

На думку вчених, це може свідчити про пошкодження органів через півроку після появи перших симптомів захворювання.

Водночас наголошується, що подібних досліджень поки недостатньо, щоб можна було говорити щось напевно.

Автори додали, що головний висновок, який можна зробити: необхідність догляду за пацієнтами після виписки з лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провідна інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська розповіла, що коронавірус впливає на психіку людини. У неї розвивається "постковідний синдром".

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