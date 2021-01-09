Названо симптоми затяжної форми COVID-19

Коронавірус (COVID-19) може переходити в затяжну форму, коли певні симптоми не проходять протягом 12 і більше тижнів після зараження.

Як пише Express, респіраторні симптоми включають постійний кашель, а серцево-судинні симптоми – стиснення або біль у грудях і прискорене серцебиття.

Хвороба триває більше 12 тижнів pixabay.com

Загальні симптоми включають стомлюваність, жар, біль у горлі, шум або біль у вухах.

Неврологічні симптоми:

"Туман у свідомості" (втрата концентрації і/або проблеми з пам'яттю);

головний біль;

порушення сну;

симптоми периферичної нейропатії (поколювання й оніміння);

запаморочення;

делірій (у літніх людей).

Повідомлялося також про шлунково-кишкові симптоми, такі як біль у животі, нудота, діарея, анорексія і зниження апетиту.

Крім того, спостерігаються проблеми опорно-рухового апарату, психологічні та дерматологічні симптоми:

біль у суглобах;

м'язові болі;

депресія;

почуття тривоги;

висип на шкірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вчених немає доказів того, що новий штам коронавірусу, виявлений у Великобританії, може стати причиною більш важкого захворювання або вплинути на смертність від COVID-19.