Названо симптоми затяжної форми COVID-19
Коронавірус (COVID-19) може переходити в затяжну форму, коли певні симптоми не проходять протягом 12 і більше тижнів після зараження.
Як пише Express, респіраторні симптоми включають постійний кашель, а серцево-судинні симптоми – стиснення або біль у грудях і прискорене серцебиття.
Загальні симптоми включають стомлюваність, жар, біль у горлі, шум або біль у вухах.
Неврологічні симптоми:
"Туман у свідомості" (втрата концентрації і/або проблеми з пам'яттю);
головний біль;
порушення сну;
симптоми периферичної нейропатії (поколювання й оніміння);
запаморочення;
делірій (у літніх людей).
Повідомлялося також про шлунково-кишкові симптоми, такі як біль у животі, нудота, діарея, анорексія і зниження апетиту.
Крім того, спостерігаються проблеми опорно-рухового апарату, психологічні та дерматологічні симптоми:
біль у суглобах;
м'язові болі;
депресія;
почуття тривоги;
висип на шкірі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вчених немає доказів того, що новий штам коронавірусу, виявлений у Великобританії, може стати причиною більш важкого захворювання або вплинути на смертність від COVID-19.